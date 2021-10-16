SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin yaşadığı panik kamerada

Son dakika haberleri... Suriye'de yeni harekat gündeme gelirken, terör örgütü YPG/PKK paniğe kapılarak hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. A Haber, Zor Mağar bölgesindeki teröristleri görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin yıkılmış bir bina civarında nöbet tuttukları görüldü. Teröristlerin görüntülendiği noktanın, Rusya ile yapılan anlaşma gereğince boşaltılması gerekiyordu.