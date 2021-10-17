Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkan ifadeler;

MECLİSE HİTAP EDECEK İLİŞKİLERİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Önemli adımlar atacağız. Ziyaretlerimiz kapsamında meclis hitabımız da olacak. Karşılıklı ziyaretlerimiz ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu.

İlişkilerimizi daha ileriye nasıl götüreceğimize ilişkin değerlendirmelerimiz olacak.

Son durağımız Nijerya olacak. Bu konuda Maarif vakfı okullarımız, Türk Kızılayı ve diğer kurumlarımızın çalışmaları da Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprülerimizi sağlamlaştırıyor. Bunları değerlendirme imkanı bulacağız.

Afrika'ya bir farklı bakıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenini yeni yollarla sürdürmeye çalışanlardan da değiliz.

Anamuhalefet liderinin bu açıklaması CHP'nin vesayet zihniyetine sahip olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek bundan başka bir şey değildir.

Milletimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi için tercihini ortaya koydu. Bunun bir nedeni de vesayet düzenini ortadan kaldırmaktır. Hatırlayın parlamenter sistemde hep çatışmalar oldu ve CHP her zaman siyaseti seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı. Bundan dolayı Milletimiz yeni sistemi başkanlık sistemini tercih etti. Bu da bürokrasinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı ve gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi.

Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği o günler geride kaldı. Boş heves bu.

Diğer yandan Türkiy bir hukuk devletidir. Bunu bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı bir alan hiçdeğildir.

Herkes görevini doğru yapmakla mükelleftir. Aynı şey muhalefet unsurları için de geçerlidir. Bu siyasi garabeti bir tarafa bıraktım bu aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin.

Bu kişinin milletimizi ilk tehdidi bu değildir. Kendi aklınca yargıyı, polisi herkesi tehdit ediyor. Çiftçiyi, esnafı her kesimi tehdit ediyor. Pazartesi'den itibaren memurların vay haline bu ülkede diyor. Hadi bakalım göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal bu alan boş değil. Bu ülkede memurunun hakiminin polisinin öğretmeninin haklarını savunan bir iktidar var.

MB'nin bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası başkanı sana randevu verdi. Bağımsız olmamış olsaydı sana bu rendevuyu vermemiş olabilirdi. Ve yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı kandırmaya kalkıyorsun. Halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yanlış. utanmadan sıkılmadan böyle bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ediyorsun.

Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP'nin bu diline alışığız ama her şeyden önce biz bu dönemleri gömeli çok oldu. Tabi o zamanlar Kılıçdaroğlu siyaseti bilmiyordu. Yeni yeni alışacak ama bu da zaman alacak ve herhalde ondan sonra da elveda siyaset diyecek.