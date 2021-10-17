T3 Vakfı’na iftiraya tazminat





BAĞIŞ YAPILMADIĞI BELGELENDİ

Kararda, "İBB Başkanlığı'nca davacı vakfa haberi yapılan herhangi bir ödeme olmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle davacı hakkında yapılan haberin asılsız olduğu, haberin veriliş şeklinde vurgu yapıldığı üzere vakıfta Cumhurbaşkanı'nın ailesinden kişiler bulunduğu ifadeleri ile kamuoyunda davacı vakfın itibarının asılsız bir biçimde zedelendiği, bu şekilde davacının kişilik hakkının ihlal edildiği anlaşılmıştır" denildi.