Erdoğan heyecanı

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan'ın Nijerya
'ya 19-20 Ekim'de gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret heyecanla bekleniyor. Abuja
'nın farklı bölgelerinde bilboardlara İngilizce, Fransızca ve Portekizce Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari
'nin fotoğraflarının yer aldığı, Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün
" kitabının isminin kullanıldığı mesaj paylaşıldı. Nijeryalılar, Erdoğan'ın gelişini merakla bekliyor. Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Amir Aminu, "İslam alemine yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. Türkiye
ve Nijerya arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine vurgu yapanZunnurain Abdulwahab da "Eskiden Nijeryalılar daha çok Çin ile ticaret yapıyordu, ancak Türkiye pazarından da ürünleri almaya başladılar" diye konuştu. AA