Soylu’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne tepki

ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye temsilcisi olan işadamı Osman Kavala Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Osman Kavala ile ilgili açıklama yaptı.

Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçtiğinin davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediğini iddia eden ABD Ankara Büyükelçiliği küstah çağrıda bulundu.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"



ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıkalamada "Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ



ABD Büyükelçiliğinin açıklamasına ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi.