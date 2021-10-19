Bayraktar ailesinin acı günü! Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar’dan duygusal konuşma...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: ÜLKESİNE MİLLETİNE SEVDALI HAYALLERİ OLAN BİR İNSANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da cenazede bir konuşma yaptı. Oktay şu ifadeleri kullandı:

Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız, ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanı'mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda. Resulullah'ın hadis-i şeriflerinden sadece bir tanesine değil, üçüne mazhar olan biz buna şahitlik ediyoruz, inşallah da öyle olacak dua ediyoruz bunun için- bir mümin. Hem arkasından hayrı devam eden iyilikler, geliştirdiği teknolojiler, yaptığı, geliştirdiği ürünler, Karabağ'da ve Türkiye'de Diyarbakır'daki annelerin duaları, Libya'daki dualar, Suriye'deki, Irak'taki mazlumların duaları inşallah hep arkasından devam edecek. İstifade edilen bir ilim, sadece kendi evlatları değil, yüzlerce binlerce gence ve mühendise bunu aktaran, bunun devam edeceğine hepimizin de şahit olduğu bir ilim. İnşallah bunun da hayrı amel defterinde açık olarak devam edecek. Buna da şahidiz. Tabii ki yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz, yani bu davayı Cumhurbaşkanı'mıza verdiği omuzu çok daha güçlendirerek bir sonraki nesillere taşıyacak hayırlı ve salih evlatlar olduğuna. İnşallah Cenabıhak, cennetine nail eyler. Mekanı cennet olsun.

TANSU ÇİLLER: TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇTI

Tansu Çiller, Canan Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'a taziyede bulunduktan sonra , "Savunma sanayine yaptığı katkılarla Türkiye'de çığır açtı. Savunma sanayisini dünya ülkeleri bazında bir adım öne geçirdi. Genç nesillerimiz bu hikayeyi örnek alıp gelecekteki hedeflerini geliştirip hayata geçireceklerdir. Ülkesine faydalı bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.