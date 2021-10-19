Bayraktar ailesinin acı günü! Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar’dan duygusal konuşma...

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Bayraktar, cenaze namazının ardından Sarıyer Garipçe'deki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Özdemir Bayraktar'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak katıldı.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DUYGUSAL KONUŞMA: CANIM BABAM ASLA İNANDIĞI YOLDAN DÖNMEDİ
Cenazede konuşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'a duygusal sözlerle veda etti.
Bayraktar şöyle konuştu:
"Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam."
Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye dedi ki 'Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.' Son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı, annemle birlikte, bizlerle birlikte. Bizler de ben de evlenene kadar iş yerindeydim, o asla sancağı bırakmadı. Bugün de sabah hepimiz onu, ülkemizin akamete uğratılmış Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki, havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden, yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden uğurladık. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda nice eserler çıkacak. Bizler bu yolda hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle, dosdoğru devam edeceğiz.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: ÜLKESİNE MİLLETİNE SEVDALI HAYALLERİ OLAN BİR İNSANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da cenazede bir konuşma yaptı. Oktay şu ifadeleri kullandı:
Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız, ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanı'mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda. Resulullah'ın hadis-i şeriflerinden sadece bir tanesine değil, üçüne mazhar olan biz buna şahitlik ediyoruz, inşallah da öyle olacak dua ediyoruz bunun için- bir mümin. Hem arkasından hayrı devam eden iyilikler, geliştirdiği teknolojiler, yaptığı, geliştirdiği ürünler, Karabağ'da ve Türkiye'de Diyarbakır'daki annelerin duaları, Libya'daki dualar, Suriye'deki, Irak'taki mazlumların duaları inşallah hep arkasından devam edecek. İstifade edilen bir ilim, sadece kendi evlatları değil, yüzlerce binlerce gence ve mühendise bunu aktaran, bunun devam edeceğine hepimizin de şahit olduğu bir ilim. İnşallah bunun da hayrı amel defterinde açık olarak devam edecek. Buna da şahidiz. Tabii ki yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz, yani bu davayı Cumhurbaşkanı'mıza verdiği omuzu çok daha güçlendirerek bir sonraki nesillere taşıyacak hayırlı ve salih evlatlar olduğuna. İnşallah Cenabıhak, cennetine nail eyler. Mekanı cennet olsun.
TANSU ÇİLLER: TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇTI
Tansu Çiller, Canan Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'a taziyede bulunduktan sonra , "Savunma sanayine yaptığı katkılarla Türkiye'de çığır açtı. Savunma sanayisini dünya ülkeleri bazında bir adım öne geçirdi. Genç nesillerimiz bu hikayeyi örnek alıp gelecekteki hedeflerini geliştirip hayata geçireceklerdir. Ülkesine faydalı bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.
GARİPÇE'DE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi.
Özdemir Bayraktar'ın tabutuna, cenaze aracına taşındığı sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz verdi.
Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.