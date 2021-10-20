Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Nijerya’da resmi tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Başkan Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Başkan Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari'ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak.

SON DURAK NİJERYA

Başkan Erdoğan'ın Afrika turunda son durağı kıtanın "devi" olarak bilinen Nijerya oldu. Afrika'da, Osmanlı devletinden günümüze yaklaşık 500 yıl önce resmi temas kurmaya başlanan ve ilk büyükelçiliğin 1962'de açıldığı Nijerya'ya, Türkiye'den ilk üst düzey resmi ziyaret merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) görüşmeleri kapsamında 1996'da yapıldı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı

İki ülke ilişkileri, karşılıklı ziyaretlerin yanında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve D-8 gibi uluslararası kuruluşların çatısı altında devam ediyor. THY ise ülkenin ticaret merkezi Lagos, başkent Abuja ve Port Harcourt'a seferler düzenliyor. Atılan adımlar neticesinde Türkiye'nin Nijerya ile ticaret hacmi 2020 verilerine göre 750 milyon dolar oldu. Bu rakamla Nijerya, Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olmaya devam ediyor.