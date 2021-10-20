Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı

20.10.2021 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da toplanıyor 02:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'da toplanıyor 20.10.2021 | 13:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da resmi törenle karşılandı 06:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı 20.10.2021 | 13:19
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem! 06:21
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem! 20.10.2021 | 12:19
Mehmet Barlas | Artık Afrika’da varız 02:02
Mehmet Barlas | Artık Afrika’da varız 20.10.2021 | 11:55
Salih Tuna | Vay şerefsiz 04:08
Salih Tuna | Vay şerefsiz 20.10.2021 | 11:52
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 02:03
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
Kudüs’te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video 02:34
Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesi | Video 20.10.2021 | 00:45
Dörtlü Zirve’nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan’ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı | Video 03:21
Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı | Video 20.10.2021 | 00:02
Başkan Erdoğan; Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü | Video 00:51
Başkan Erdoğan; Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü | Video 19.10.2021 | 19:35
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Togo’da önemli açıklamalar | Video 09:24
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar | Video 19.10.2021 | 18:20
Son dakika: Başkan Erdoğan: Togo’nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan | Video 06:14
Son dakika: Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan | Video 19.10.2021 | 18:03
Başkan Erdoğan Togo’da! 08:10
Başkan Erdoğan Togo'da! 19.10.2021 | 16:03
Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar’ın cenaze töreninde konuştu | Video 04:00
Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu | Video 19.10.2021 | 13:59
İş insanı Özdemir Bayraktar ebediyete uğurlandı | Video 27:32
İş insanı Özdemir Bayraktar ebediyete uğurlandı | Video 19.10.2021 | 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 00:24
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 19.10.2021 | 12:57
Başkan Erdoğan Togo’ya gidiyor | Angola’daki programını tamamlayan Başkan Erdoğan uğurlanıyor. 07:05
Başkan Erdoğan Togo'ya gidiyor | Angola'daki programını tamamlayan Başkan Erdoğan uğurlanıyor. 19.10.2021 | 12:10
Hasan Basri Yalçın | CHP’de iki aday var 03:20
Hasan Basri Yalçın | CHP’de iki aday var 19.10.2021 | 11:41
Yavuz Donat | Meslek lisesi... Memleket meselesi 05:20
Yavuz Donat | Meslek lisesi... Memleket meselesi 19.10.2021 | 11:39
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu | Video 45:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu | Video 19.10.2021 | 11:28

Son dakika haberleri... SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA