Kılıçdaroğlu’nun ’siyasi cinayetler’ iddiası eski Türkiye’de kaldı

Ancak Türkiye, geldiği noktada 90'lı yılların kan kokulu puslu havasını çoktan dağıtmış durumda. Bugün Türkiye'de 90'lardaki gibi siyasi cinayetlerin adı bile yokken, terörün beli kırılmışken o karanlık yıllara dönüş iması kamuoyunun da tepkisine neden oldu. Bugünden o yıllara bakıldığına gazeteler manşetlerinden iktidara seslenip "Bu kez bulun artık" diye isyan ediyordu. 90'lı yılların siyasi cinayet kurbanlarından biri de 22 yıl önce katledilen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'ydı...

Prof. Kışlalı 21 Ekim 1999 günü Ankara'da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu katledilmişti. Dönemin gazeteleri, dönemin iktidarlarının yaşanan faili meçhul cinayetler karşısında failleri bulamamasından yakınıyor ve "Bu kez artık bulun" manşetleriyle isyan ediyordu. Gazetelerde Kışlalı cinayetine ilişkin şu ifadelere yer verilmişti: "Son kurban bombayla katledilen Ahmet Taner Kışlalı. Katilleri bulmak için verilen namus sözleri her defasında unutuluyor." Bir başka gazete ise "Ankara Çözemiyor" manşeti ile okurlarının karşısına çıkmıştı. Haberde şu ifadelere yer veriliyordu: "Kışlalı gibi laik aydınları hedef alan ve toplumda infial yaratan Ankara suikastlarının neden bir türlü çözülemediği büyük kuşku yaratıyor."

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Ziraat bankası veznedarı Hüsnü Bey ile Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım'ın oğludur. 10 Temmuz 1939 doğumlu olan Kışlalı ilk ve ortaokulu Kilis'te, liseyi ise İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. Liseden mezuniyeti sonrası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kazanan Ahmet Taner Kışlalı öğrenciliği sırasında Yeni Gün gazetesinde spor muhabirliği de yaptı.1962-63 yıllarında gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevinde de bulundu. Paris Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye'de Siyasi Güçler başlıklı doktorasını yapan Ahmet Taner Kışlalı 1968 yılında Fransa'da tanıştığı Nicole (Nilgün Kışlalı) ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı Altınay ve Dolunay oldu.