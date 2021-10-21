Son dakika | Başkan Erdoğan’dan sert açıklama: Haddinize değil!

SORU: Afrika temaslarınız uluslararası medyada da geniş yer buldu. France24 "Afrika'daki Türk cazibesi", AFP "Erdoğan, Amerikalılara kazan-kazan ortaklığı teklif ediyor", LeFigaro "Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor", AlJazeera "Türkiye'nin Batı Afrika'daki son hamlesi Fransa'yı sarstı", TV5Monde "Erdoğan, Afrika'ya seyahat etmeden bir yıl geçirmiyor" dedi. Ziyaret ettiğiniz üç ülkede de Türkiye'ye ve şahsınıza yönelik yoğun sevgilerini ortaya koydukları bir iletişim kampanyasıyla karşılaştık. Bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirdiğinizi söylediniz. Afrika neden önemli?

Zaten bunlar bu işi yakalamışlar. Nerede ne olduğunu onlar da iyi biliyorlar.

Arkadaşlarla bir plan yapmıştık. Togo'da yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. Bu planda da nasip olursa inşallah Liberya, Burkina Faso gibi birbirine yakın olan diğer ülkeleri ziyaret edeyim diyorum. Özellikle Sahraaltı bölgesini dolaşalım istiyorum. Güney Afrika'ya daha önce gittim ama güneye doğru da inip buraya bir daha gitmekte fayda var. Güney Afrika tabi bölgenin adeta en diri ülkesi. Üstelik savunma sanayiinde de Güney Afrika çok güçlü. Birlikte atabileceğimiz çok güçlü adımlar var.