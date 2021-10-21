Yunanistan’dan geri itildiği iddia edilen düzensiz göçmenlerden Türkiye’ye teşekkür

Darbedilerek ve kıyafetleri alınarak Yunan askerlerince Türkiye'ye geri itildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler, yaşadıklarını anlattı.

Faslı Said Halil, Yunanistan'a geçtikten sonra yakalandıklarını ve Yunan polisinin kendilerine çok acımasız davrandığını anlattı.

Halil, sınırdan iç kesime yürürken yakalandıkları Yunan askerlerinin kendilerini bir karakola götürdüğünü anlatarak, "Önce telefonlarımızı, paralarımızı aldılar. Kıyafetlerimizi çıkarttılar. Klimanın soğuk kısmını açarak bizi aç, susuz bir gece beklettiler. Daha sonra döverek bir bota bindirerek Türk tarafına zorla ittiler." dedi.

Türkiye tarafında bir köyden geçerek Edirne'ye geldiklerini, Türklerin kendilerine çok iyi davrandığını belirten Halil, "Yunanistan'da insanlık dışı bir durumla karşılaşırken Türkiye bize her zaman olduğu gibi kucak açtı. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mahmud Aideni (28) ise Yunanistan'da yaşadığı kötü muameleyi unutamayacağını, Türk insanına ise müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yarı çıplak halde zorla geri gönderildikleri Türkiye'de güvenlik güçleri ve İl Göç İdaresi çalışanlarının kendilerine kıyafet verdiğini, karınlarını doyurduğunu aktaran Aideni, Edirne'de insanca muamele gördüklerini ifade etti.

SIRTLARINDA COP İZLERİ VAR

Sarıbayır mevkisinde bitkin haldeki düzensiz göçmenleri gören bir şantiyenin çalışanları, durumu polise bildirmiş, Yunanistan'a geçmelerinin ardından yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiğini iddia eden düzensiz göçmenlerin vücutlarındaki darp izleri ve bazılarının kıyafetlerinin olmaması dikkati çekmişti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.