Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz

Kürsüye davet edilen Binali Yıldırım konuşmasında; Sivas'ın önemi ve değerinin üzerini bir kez daha çizdi ve "'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' 20 yıl boyunca şeytan taşlamak zorunda kaldık. Bugünlere gelirken keşke bölücü terör örgütünden, FETÖ'cü terör örgütünden bu sorunları yaşamasaydık.

Başkan Erdoğan Sivas'a telefondan seslendi | Video

Dikkatimizi Türkiye'nin kalkınmasına verseydik ve projelere zaman ayırsaydık. Hep insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha güzel bir geleceği için çalışsaydık bugün inanın yaptığımız işin en az 5 katı daha iş yapardık. 20 yılda şeytan taşlamaktan arda kalan zamanlarda ancak iş yapabildik." ifadelerine yer verdi.