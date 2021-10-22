Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi | Video

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas’ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı. Binali Yıldırım toplantı sırasında cep telefonu ile aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan, Yıldırım’ın telefonu aracılığı ile salona seslendi.