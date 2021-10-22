Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
03:12
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi | Video 22.10.2021 | 21:03
02:48
01:12
Haluk Bayraktar’dan babasıyla ilgili duygulandıran paylaşım | Video 22.10.2021 | 19:25
05:28
Putin, ilk kez İsrail Başbakanı Naftali Bennet'i kabul etti | Video 22.10.2021 | 19:16
01:59
01:35
00:47
02:16
Mehmet Barlas | Rusya da NATO’ya girmeli 22.10.2021 | 16:49
04:26
Hilal Kaplan | Özdemir Bayraktar’ın açtığı yol... 22.10.2021 | 16:46
04:22
Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’ 22.10.2021 | 16:44
16:34
12:14
Başkan Erdoğan: "Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi" | Video 22.10.2021 | 12:43
00:12
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…” 22.10.2021 | 12:38
01:17
02:01
Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 22.10.2021 | 09:40
01:41
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 22.10.2021 | 09:27
04:38
Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 22.10.2021 | 00:52
00:29
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas’ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı. Binali Yıldırım toplantı sırasında cep telefonu ile aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan, Yıldırım’ın telefonu aracılığı ile salona seslendi.