Dökülen çaydanlık kaderini değiştirdi! İşte 23 yaşındaki Yıldız Yılmaz’ın umut dolu hikayesi

Yıldız Yılmaz şu an Bursa'da yaşayan Giresunlu bir ailenin 4 kız kardeşinden en küçüğü. Yıldız'ın babası tır şoförü, annesi hayatını Yıldız'a adayan bir ev hanımı. Yıldız dünyada DMD (Duchenne Muskular Distrofi( kas hastası olan dünyadaki iki kadından biri. DMD hastalığı genleri gereği sadece erkeklerde görülebilen bir hastalık olduğu halde şu an dünyada DMD hastası iki kadın var, Yıldız'da onlardan biri. Yıldız'ın hayatla mücadelesi Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen 99 depreminden bir gün önce başladı. 15 Ağustos 1999 günü Yıldız henüz altı aylıkken üzerine çaydanlık dökülmesi sonucu Bursa'da acil hastaneye kaldırılıyor. Yanık tedavisinin İstanbul'da devam edilmesine karar alınınca Yıldız ve ailesi İstanbul'a gidiyor. Yıldız, "Eğer üzerime çaydanlık dökülmeseydi ve tedaviye ailecek İstanbul'a gitmeseydik şu an ne ben ne ailem hayatta olmayacaktık. Yaşadığımız bina tamamen yıkıldı. Benim hayatta kalma mücadelem ben bilmeden aslında altı aylıkken başlamış" dedi.