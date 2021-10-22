Dökülen çaydanlık kaderini değiştirdi! İşte 23 yaşındaki Yıldız Yılmaz’ın umut dolu hikayesi

BU BİZE ALLAH'IN VERDİĞİ BİR İMTİHAN

"Yıllar süren yanık tedavisinden sonra ben yedi yaşındayken ailem yürümemde ve koşmamda bazı anormallikleri fark edip beni doktora götürdü. Ve bana DMD hastalığı teşhisi konuldu. DMD elli milyonda bir görülen bir hastalık. Ben en son 7 yaşında koştum. Sonra bir gün uyandığımda ayaklarımı kullanamadım. Doktorlar aileme benim yirmi yaşıma kadar yaşayabileceğimi söyledi. Beş yıl boyunca ameliyat oldum. Ailem ve ben üzüntüden kahrolduk. Ben hastalığımı kabullenemiyordum. Annem beni bir gün karşısına aldı ve dedi ki; 'Yılmayacağız Yıldız. Bu bize Allah'ın verdiği bir imtihan. Herkesin imtihanı farklı kızım bu dünyada. Ve biz bu imtihanı başarıyla atlatacağız' dedi. O gün hastalığımı kabullendim."

OKULLAR BENİ ALMADI

"Hayatta karşılaştığım ilk ön yargı okul müdürüm ile oldu. İlkokula başlayacağım zaman beni okula almadı. 'Burada 'normal' öğrenciler var seni alamam gidip engelli raporu alın' dedi. Engelli raporu almaya gittiğimizde yapılan testler sonucu benim kendi yaşımdan üç yaş daha ileri zekâ olduğum ortaya çıktı. Annem yıllarca beni sırtında taşıyarak okula götürdü. 'Anne sırtında taşıma beni artık' dediğimde; 'Seni tekerlekli sandalyeye koymaya kıyamıyorum' deyip her gün ağlıyordu.