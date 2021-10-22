Kritik MİT operasyonunda son dakika itirafı: MOSSAD’a bilgileri Zürih’te verdim

İSVİÇRE BİR SAATTE VİZE VERDİ

"İSVIÇRE Başkonsolosluğu'na giderek vize için başvurdum. 1 saat içinde vizemi aldım" diyen M.A.S. ifadesini şöyle sürdürdü: "10 Haziran 2021'de ilk temasa geçtiğim A.Z., beni Zürih Havalimanı'nda karşıladı. 60-65 yaşlarında 1.80 boylarında birisiydi. Elden 500 euro verdi. Otele yerleştirdi. Beni M.C. isimli kişiyle görüşmek üzere başka bir otele götürdü. 41 yaşlarındaki bu kişi, evli ve 3 kız çocuğu olan birisiymiş. 1.75 boylarındaydı, takım elbise giymişti. A.Z.'ye 'Sen gidebilirsin' dedi. Ertesi gün de tekrar farklı bir otelde buluştuk. Bu sefer odasına çıktım. Bana 'Protonmail' üzerinden Word dosyalarının nasıl şifreleneceğini göstermek üzere dizüstü bilgisayarını getirdi ve bana öğretti. 2 bin euro verdi. Daha sonra açtığım 'Protonmail' hesabı üzerinden haberleştik."