Mansur Yavaş’tan kitre bebek vurgunu! 150 liralık ürüne 11 bin 500 ödediler





Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nde kullanılmak üzere Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebek alımı için 21/F maddesi üzerinden ihale açtı. Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında "Doğrudan Temin" yoluyla gerçekleştirildi ve 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. İhale ile Serkan Sezgin isimli kişiden 366 bin 600 TL'ye kitre bebek satın alındı.