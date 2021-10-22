Son dakika... Millet İttifakı ve gizli ortakları HDP arasındaki çekişme devam ediyor. Bu bağlamda HDP'den ittifak ortaklarına bir gözdağı daha geldi.

Sibel Yiğitalp sınır ötesi operasyon hakkına ilişkin tezkere ile ilgili bir açıklama yaptı. CHP ve İYİ Parti için "Kendilerine muhalefet partisi demesinler" diyen HDP bu konuda ayrışmaları durumunda bir kırılma daha yaşanacağı tehdidinde bulundu.