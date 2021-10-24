Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılmıştı! yapımı 4 yıl süren şaheser Türkevi

Yenilenen Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.