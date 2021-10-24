AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar

AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:



YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.