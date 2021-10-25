İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz’un şok detayları

12 KEZ ANKARA'YA GELİP DARBE TOPLANTILARINA KATILDI

Gerekçeli karardaki en önemli bilgilerden biri de Namık kod adlı Adil Öksüz'ün Ankara'da katıldığı darbe toplantıları oldu. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014 Ağustos itibariyle kullanan Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmasına karşın 34 SIR 49 plakalı araç ile plaka tanıma sistemi verilerine göre, 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihleri arasında 12 kez Ankara'ya gelerek darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Öksüz, Ankara'daki her önemli toplantıdan sonra, ABD'ye giderek örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e bilgi verip aldığı talimatları darbe toplantılarına katılan örgüt mensuplarına aktardığı kaydedildi.

ABD RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de mahrem imamlarla yapılan toplantılar sonrasında örgütün TSK yapılanmasını yöneten isimlerin Türkiye-ABD arasındaki hava trafiği başladı. Ancak bu trafikler örgüt elebaşının ve örgütün yönetim merkezinin bulunduğu ABD'ye gidişlerinin dikkat çekmemesi için ABD'ye doğrudan gitmek yerine farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirildi. Hakan Çiçek, 6 Kasım 2015'de İsviçre, Kemal Batmaz 14 Kasım 2015'de İngiltere, Harun Biniş ise 16 Kasım 2015'de Almanya'ya havayolu ile çıkış yaptı. Hakan Çiçek 11 gün sonra, Kemal Batmaz 27 gün sonra, Harun Biniş ise 8 gün sonra Türkiye'den yurtdışına çıktıkları ülkeler üzerinden Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Akıncı davasına ulaşan rapor, ABD yolculuklarını gizleyen mahrem imamları deşifre etti.