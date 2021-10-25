Son dakika haberler: MİT'in Mossad'ın casusluk şebekesine yönelik operasyonuyla deşifre olan 15 kişilik şebekenin fotoğraflarına ve ayrıntılarına SABAH ulaştı. Şebekeden sorumlu olan Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer'ı yani saha sorumlusu A.Z.'nin kendisini 6 farklı isimle tanıttığı ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, A.Z.'ye Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı.

Son dakika haberler... SABAH, gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaştı. 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.