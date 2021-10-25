Son dakika: ABD’den Büyükelçi açıklaması! Türkiye ile iş birliği vurgusu

DİYALOG VURGUSU

ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.