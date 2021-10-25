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Giriş Tarihi: 25.10.2021 22:07 Son Güncelleme: 25.10.2021 22:29

Son dakika: ABD'den Büyükelçi açıklaması! Türkiye ile iş birliği vurgusu

Son dakika: ABD’den Büyükelçi açıklaması! Türkiye ile iş birliği vurgusu

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışında olduklarını belirten Price, "Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"İNSAN HAKLARINA SAYGIYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Price, "Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz.

DİYALOG VURGUSU

ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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Son dakika: ABD'den Büyükelçi açıklaması! Türkiye ile iş birliği vurgusu
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