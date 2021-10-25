Son dakika! 10 büyükelçiden geri adım! AK Parti’den ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız bu duruşu en güçlü şekilde ortaya koydu

Son dakika haberleri: 'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan 10 büyükelçi geri adım attı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullandı.
AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.
Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANDI
Öte yandan, AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...