Son dakika: CHP’de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...

"PARTİYLE BAĞIM KOPARDI"

Partinin vereceği karara saygı duyacağını belirten Özcan, "Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" açıklamasında bulunmuştu.