Abuzer amcanın iyilik nöbetini evlatları devraldı

Adıyamanlı hayırsever Abuzer Yıldırım, şimdiye kadar il merkezi ve doğum yeri olan Tut ilçesine diş hastanesi, okul, cami, sağlık ocağı, polis merkezi, Kur'an kursu, taziye evi gibi tam 26 yapı kazandırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
'na da bağışlarda bulundu. Başkan Erdoğan tarafından iki kez altın madalya ve iki bakan tarafından şilt ve plaketle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nca da 3 kez altın madalya ile ödüllendirilen Yıldırım, 24 ay önce, Tut ilçesi Boyundere Köyü'nde yaptıracağı 8 derslikli ortaokulun temelini attı ancak 6 ay sonra vefat etti. Abuzer amcanın iyilik nöbetini devralan evlatları tarafından tamamlanan okul, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı
'na teslim edilerek, açıldı. Dualarla kurdelenin kesilmesinin ardından, Abuzer Yıldırım için mevlit okutularak, vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Törende konuşan Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, "Abuzer amcamız tam bir devlet, din, millet sevdalısı değerli bir kanaat önderiydi. Evlatlarının devam ettirdiği okulda okuyacak çocuklar da devlete- millete hizmet edecekler. Yine kazanan hepimiz olacağız" dedi.
"BABAM, BİR GÜN DAHİ 'BENİM OLSUN' DEMEDİ"
Oğul Osman Yıldırım
"Babam bir gün olsun 'nefsim' demedi, 'benim olsun' demedi. Hep sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Bize bıraktığı en büyük miras vatan sevgisi ve bu vatana bıraktığı birçok eser. Bir gün 'Baba bizi bırakıp gidersen biz kimin gölgesinde duracağız' dediğimde 'Oğlum devlet baban, asker dayın, polis amcan ve seksen milyon da kardeşin var' dedi. Bu vatana canımız kanımız feda olsun. Ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.