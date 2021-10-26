Giriş Tarihi: 26.10.2021

Abuzer amcanın iyilik nöbetini evlatları devraldı Metin HARIKÇI

Adıyamanlı hayırsever Abuzer Yıldırım, hastaneden sağlık ocağına, polis merkezinden camiye birçok binanın yapımına maddi destek verdi. Temelini attığı okulun açılışını ise vefatından 1.5 yıl sonra oğulları yaptı