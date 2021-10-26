Son dakika: Ümitcan Uygun’a bir şok daha! Esra Hankulu’dan sonra şimdi de Aleyna Çakır’ın ölümünden yargılanacak...





RIZASI DIŞINDA TELEFONU ALDI

Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Çakır'ın incelenen cep telefonunda canlı yayının yapıldığı hesabın Çakır'a ait olduğu aktarıldı. Uygun'un Çakır'ın evine zorla girerek rızası dışında telefonunu alarak görüntülerini yayınladığı kaydedildi. Çakır'ın dosyasının Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılaması ile birleştirilmesi talep edildi.