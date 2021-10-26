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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:56 Son Güncelleme: 26.10.2021 14:16

Son dakika: Ümitcan Uygun'a bir şok daha! Esra Hankulu'dan sonra şimdi de Aleyna Çakır'ın ölümünden yargılanacak...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ümitcan Uygun’a bir şok daha! Esra Hankulu’dan sonra şimdi de Aleyna Çakır’ın ölümünden yargılanacak...

Son dakika haberi: Ümitcan Uygun hakkında, Aleyna Çakır'ı darp ettiği görüntülere ilişkin bir dava daha açıldı. 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un 5 yıla kadar hapsi istendi. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun ölümünde de başşüpheli olarak tespit edilmişti. İşte Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olayı ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları...

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı darp ettikten sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayın açarak 'Öyle yapılmaz böyle yapılır' paylaşımını yapmıştı. Aleyna Çakır'ın, olaya ilişkin polis merkezine giderek yaptığı şikayeti baskı altında geri çektiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö., eve zorla girerek hakaret ve ölüm tehdidi ile vurarak bayılttığı anlatıldı. Çakır'ın ayılmasının ardından arkadaşının arayarak baygın olduğunu ve İnstagram üzerinden Ümitcan Uygun'un canlı yayın yaptığını söylediği belirtildi.



CANLI YAYIN AÇMADIĞINI İDDİA ETTİ

Enes Ö., ifadesinde Aleyna'ya tokat attıktan sonra bayıldığını telefonunu alarak canlı yayın yaptığını hesabın Aleyna'ya ait olduğunu söyledi. Ümitcan Uyun, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tokat attığını ardından bayıldığını ancak canlı yayın yapmadığını öne sürdü.



RIZASI DIŞINDA TELEFONU ALDI

Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Çakır'ın incelenen cep telefonunda canlı yayının yapıldığı hesabın Çakır'a ait olduğu aktarıldı. Uygun'un Çakır'ın evine zorla girerek rızası dışında telefonunu alarak görüntülerini yayınladığı kaydedildi. Çakır'ın dosyasının Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılaması ile birleştirilmesi talep edildi.

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Son dakika: Ümitcan Uygun'a bir şok daha! Esra Hankulu'dan sonra şimdi de Aleyna Çakır'ın ölümünden yargılanacak...
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