'UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Muhammed Salhab'ın İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, "Yurtdışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" diye konuştu.