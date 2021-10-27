‘İmamoğlu çözüm değil kaos derdinde’

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun İBB tarafından işletilecek taksilerdeki şoförlerin 6 bin 622 TL alacağını, 1 takside 3 şoförün çalışacağını açıklamasına İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu
tepki gösterdi. Aksu, "Bu rakamlar afaki, sadece siyasi algı için yapılan açıklama. Tek takside 3 şoförün maliyeti aylık net 30 bin lira, brüt maliyeti ise 40 bin liranın üzerinde. Takside böyle bir kazanç yok. İBB Başkanı, UKOME öncesi şoför arkadaşlarımızla taksici esnafını birbirine düşürmeye çalışıyor. PR'a harcadığı parayı teknolojiye harcasaydı sorun kalmazdı. Ancak İBB Başkanı'nın derdi çözüm değil, kaos oluşturmak" dedi.