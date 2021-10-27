Tezkereye ‘hayır’ oyu veren CHP’ye Milletvekili Cora’dan sert eleştiri

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu veren CHP'yi eleştirdi.

Milletvekili Cora, Irak-Suriye Tezkeresinin Türkiye'nin teröristlerle verdiği mücadeleye yasal zemin oluşturduğunu ifade ederek, "Biz her zaman şunu söyledik; Türkiye'nin sınırlarının güvenliği sınır ötesinde başlar. Bu doğrultuda da hareket ettik ve nihayetinde sınırlarımızın güvenliğini sağladık. Irak-Suriye tezkeresinde yer alan 'Milli güvenliğe tehlike oluşturabilecek her türlü tehdide karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması hayati önlem taşır.' ifadesi bizim Irak'ta ve Suriye'de PKK, YPG, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelenin yasal zeminini oluşturmaktadır. Bugün 783 bin kilometrekare içinde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, ülkemizin güvenliğini sağlıyor ve sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmişsek, bu, sınır ötesinde ortaya koyduğumuz başarılı mücadelelerle ve bu mücadelelerin yasal dayanağı olan Irak-Suriye tezkeresiyle ilgilidir. Ama ne yazık ki CHP, bu tezkereye 'hayır' oyu vermiştir. Daha önceki tezkerelere 'evet' oyu veren CHP, 2023 seçimleri için gizli kapaklı, perde arkasında iş birliği yaptığı HDP'yi kızdırmamak için bugün ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren bir konuda terör örgütlerinin sözcülerine boyun eğmiştir. Hani 'Sınır namustur.' diyordunuz. Şimdi ne oldu size? Kim ikna etti sizi? Bize göre CHP artık HDP'nin kuşatmasına girmiştir. CHP, HDP tarafından yönetilmeye başlamıştır. Peyderpey taviz vermektedirler. Bu ülkemizin güvenliği ve demokrasimiz için de çok üzüntü verici bir durumdur." ifadelerini kullandı.