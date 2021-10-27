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Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:31 Son Güncelleme: 27.10.2021 18:51

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad’ın desteğini unutamayız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır." diyen Başkan Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HEDEFİMİZ TİCARET HACMİNİ 200 MİLYON DOLARA ÇIKARMAK"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır.

"ÇAD'IN DESTEĞİNİ UNUTAMAYIZ"

FETÖ iltisaklı okullarında 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız
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