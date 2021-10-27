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OTOMATİK OYNAT
09:42
Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız 27.10.2021 | 18:59
13:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı 27.10.2021 | 18:51
19:12
02:04
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı 27.10.2021 | 18:06
03:28
01:30
Hava Durumu 27-10-2021 27.10.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 26-10-2021 26.10.2021 | 08:00
03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
04:10
01:30
Hava Durumu 25-10-2021 25.10.2021 | 11:42
01:24
CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
00:23
SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi 24.10.2021 | 23:31
00:35
İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede 24.10.2021 | 22:35
00:27
01:29
Kayseri'de akraba vahşeti: 3 ölü 4 yaralı! 24.10.2021 | 22:02
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Gazetecilerden Vincenzo Montella'ya protesto! 24.10.2021 | 21:09
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır." diyen Başkan Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız." ifadelerini kullandı.