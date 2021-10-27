Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız
Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız

Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız

27.10.2021 | 18:59

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır." diyen Başkan Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız." ifadelerini kullandı.

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