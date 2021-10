Zengilan’dan barış çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , işgalden kurtarılan Zengilan'ın Ağalı Köyü'nde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Yapmış olduğumuz ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her babayiğidin, her siyasetçinin kârı değil" diyen Erdoğan, temelini attıkları tünel, viyadük ve otoyolların buradaki canlılığın durumunu göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Yüklenici firmaların çalışmasının da her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkânlarımızla destek olmaya devam edeceğiz.(Azerbaycan'la) Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine getirdiğimiz ilişkileri nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Tek millet, iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz. Azerbaycan, bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferiyle sona erdirdi. Yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'nin kararını kendisi hayata geçirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor.Bölgede, kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Bu coğrafyadan geçecek kara ve demiryolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul 'a kadar gidebileceğiz. Iğdır Kars 'a gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir.Bu gelişmeden İran Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır.Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan ile sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde, Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekâlâ mümkündür. Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum.BAŞKAN Erdoğan'ın son durağı Zengilan'ın Ağalı Köyü oldu. Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağalı, 'akıllı köy' konseptiyle yeniden inşa ediliyor. İşgal sonrasında iskâna açılacak ilk yerleşim birimi Ağalı'nın inşasında Türk şirketleri de yer alıyor.TEMELİ 14 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Füzuli Havalimanı uluslararası standartlara uygun olarak Türk şirketlerinin de yer almasıyla 8 ayda tamamlandı. İlk test uçuşu 22 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA), havalimanını FZL kodu ile uluslararası havalimanları listesine almasıyla Füzuli, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak. Pist, 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde. Terminal kapasitesi saatte 200 yolcu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a geldi. Uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ve Aliyev'e yerel kıyafetli kadınlar tarafından günün anısına, havalimanının sembolik anahtarları hediye edildi. Havalimanındaki incelemenin ardından iki lider, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend karayolu inşaatı temel atma törenine katıldı. Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, butona basarak kara yolutemeline ilk harcı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı.FÜZULI Havalimanı'nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan ve Aliyev, Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundular. Alanda, uzaktan kumandalı mayın temizleme araçları Dost Kahraman aparatlarını kullanan cumhurbaşkanları, butona basarak kampüste inşa edilen ilk yapının da temelini attılar. Cumhurbaşkanlarının talimatıyla alandaki makineler Agropark'a ilk tohumları serpti. 3 faz halinde hayata geçirilecek proje Azerbaycan ve Türkiye'nin gıda güvenliğine katkı sağlanacak, bölgenin tarımsal ve hayvansal ürünleri uluslararası pazara sunulabilecek. Kampüste, bölgenin tohum, gübre ve tarımsal ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda ürünleri "Made in Karabağ" markasıyla uluslararası pazara sunacak Agro Market faaliyete geçecek.TEMEL atma töreninin yapıldığı alanda, 18 Ekim'de hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın fotoğrafı da yer aldı. Fotoğrafın altında "Karabağ Zaferi'ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar'ı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünya çapında büyük bir güce dönüştüğünü, kimsenin Türkiye'ye iradesini dikte edemeyeceğini söyledi. "Bugünlerde öz kardeşim, Türkiye içişlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki bu, bütün siyasetçiler için örnektir. Ulusal onurunu koruyan, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir" diyen Aliyev, iki ülkenin birlikte tarih yazdığını vurguladı.