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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:58 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:16

MSB'den F-35 açıklaması! ABD ve Türkiye arasında müzakereler devam edecek

AA
MSB’den F-35 açıklaması! ABD ve Türkiye arasında müzakereler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı F-35'lere ilişikin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; ABD ve Türkiye arasında F-35 konusunda müzakerelerinin devam edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

ABD'DE OLUMLU GEÇTİĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ
Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

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MSB'den F-35 açıklaması! ABD ve Türkiye arasında müzakereler devam edecek
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