MSB’den F-35 açıklaması! ABD ve Türkiye arasında müzakereler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.