İşte FETÖ’nün hain darbe girişiminin öncesi-sonrası ve bilinmeyenleri! İlk kez A Haber’de anlatıldı

'Jüpiter' kod isimli gizli tanık ifadesinde, "Gülen vaazında Kapadokya kelimesini kullandığında TSK'yı kastettiği örgüt jargonunda bilinir" dedi.

Murat Nal isimli FETÖ şüphelisi ise, "Kapadokya ismi Kara Kuvvetleri'nde bulunanlara karşılık gelir" dedi.

15 TEMMUZ'UN BİLİNMEYENLERİ

FETÖ elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'daki kritik sohbetine 'haki' renk bir cübbe ile çıktı. İlk kez haki cübbe giymişti.

Bu renk seçimiyle, darbe girişimine katılacak olan askerlere subliminal bir mesaj vermek istiyordu.

O anda yanında, 15 Temmuz'da Akıncı'dan darbeyi yönetecek askeri mahrem imamlar; Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek vardı.

ŞİFRELİ KELİMELER VE ANLAMI!

Tespitlere göre, örgüt jargonunda yeşil rengin karşılığı "TSK" idi.

FETÖ uzmanı Ümit Akdemir: Gülen, cemaat tarihinde hiç giymediği asker yeşili tonundaki cübbesini giyerek, cemaatin derin adamlarına ve TSK içerisindeki örgüt elemanlarına darbe mesajı verdi.