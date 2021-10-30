İşte FETÖ'nün hain darbe girişiminin öncesi-sonrası ve bilinmeyenleri! İlk kez A Haber'de anlatıldı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girşiminin öncesi-sonrası ve bilinmeyenleri ilk kez A Haber ekranlarında açıklandı. FETÖ, 5 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istedi ve dış merkezli bir plan başlattı. Peki 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girşimi ne zaman ve nerede planlanmaya başladı? Darbe planının arkasında hangi isimler var? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.