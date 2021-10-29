Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:46 Son Güncelleme: 29.10.2021 18:54

Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nin restore edilmiş yeni halinin açılışını yaptı. Törene, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Başkan Erdoğan törene eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan, birazdan bir konuşma gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, tören için AKM'ye eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi kapıda karşıladı.

Erdoğan ve protokol heyeti içeri geçtikten sonra kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdelenin parçalarının ve makasların günün hatırası olarak saklanmasını istedi. Erdoğan'ın bu konuda çevresindekileri uyardığı görüldü.

Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizim Cumhuriyetimizin 100.yılı için koyduğumuz hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA