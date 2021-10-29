Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, tören için AKM'ye eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi kapıda karşıladı.
Erdoğan ve protokol heyeti içeri geçtikten sonra kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdelenin parçalarının ve makasların günün hatırası olarak saklanmasını istedi. Erdoğan'ın bu konuda çevresindekileri uyardığı görüldü.
Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizim Cumhuriyetimizin 100.yılı için koyduğumuz hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz.