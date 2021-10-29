Son dakika: Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştiriyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizim Cumhuriyetimizin 100.yılı için koyduğumuz hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz.