SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AKM’nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan eserin inşası 2 buçuk gibi rekor bir sürede tamamlandı. Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir." dedi. Erdoğan, AKM'nin yapımına karşı çıkanlara da seslendi, "Ortaya çıkan eser karşısında mahçubiyet ve üzüntü duyacaklarını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.