CHP’li Buca Belediyesi’nde milyonluk vurgun! 4 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, CHP'li Buca Belediyesindeki çöp ve katı atık ihalelerine fesat karıştırıldığıyla ilgili yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı sürede, birçok kişinin de ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen delillerin ve evrakların incelenmesiyle MASAK ve Bilirkişi raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.