Devletimizin hep yanımızda olması bizi ayakta tutuyor

Neşe Alten 30 Eylül 1993'te ilk görev yeri olan Diyarbakır Bismil'deki Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda daha 25 günlük öğretmenken kendisine destek olmak için Tekirdağ
'dan gelen babası Hasan Alten'le birlikte PKK'lı teröristlerce katledildi. Henüz 21 yaşındayken ailesinin "Gitme" demesine rağmen "Sadece bir tek çocuğu bile eğitime kazandırsam ne mutlu bana" diyerek başladığı mesleğine doyamadan hayata gözlerini yuman Neşe Alten'in babası 5 çocuğunu da büyük özveriyle okutmuştu. Baba Alten, "Kızım ben seninle geleceğim. Seni yalnız göndermem oralara" diyerek Diyarbakır'a kızının yanına gitmişti.
Neşe öğretmen ve babası ölüm yıldönümlerinde Tekirdağ'ın Şarköy
ilçesindeki mezarları başında anıldı. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılıçkaya ve diğer yetkililer de aileyi yalnız bırakmadı.
Neşe öğretmenin kardeşi İsmail Alten (45), SABAH'a o dönem yaşananları ve 28 yıldır dinmeyen büyük acıyı anlattı:
Neşe öğretmen ile aramızda sadece 3 yaş vardı. O üniversitede, ben lisedeydim. Gururumuzdu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmasına rağmen sınıf öğretmeni olarak atandı. Korkusuzdu, onu hiçbir şey durdurmadı. 25 gün geçtikten sonra babamın ve kardeşimin şehit oldukları haberiyle sarsıldık. Gece televizyonlardan alt yazı geçmiş ama biz görmedik. Ağabeyimi aramışlar. Ağabeyimin babam ve kardeşimin şehit haberini verdiği anlar 28 yıl geçmesine rağmen dün gibi aklımda. Kalbimize hançer saplandı sanki. Babam daha emekli olalı 6 ay bile olmamıştı. 28 Ekim'de memleketimiz Şarköy'de defnedildiler. 29 Ekim o yıl bizim memlekette buruk bir kutlamaya dönüştü.
Yıllar yıllar geçti ama acımız aynı. Annem şimdi 85 yaşında. Kulakları ağır işitiyor. Kalbinden rahatsız. Yaşlılığa bağlı ayakları zor yürüyor. 6 yıl önce Ayşe ablam da göğüs kanserinden vefat etti. Babam, Neşe öğretmen ve Ayşe ablam yan yana yatıyor. Annemin bu büyük acılarla yüreği kavruldu. Onca yıldır annemi ayakta tutan, devletin bizim hep yanımızda olması.
Oturduğumuz sokaktan ilçemizdeki ilkokula, Tekirdağ'daki bir okuldan Beyoğlu'ndaki okula, Bismil'deki okuldan birçok kütüphaneye Şehit Neşe Alten Okulu adı verildi. Devletimiz Neşe öğretmeni hiç unutmadı, unutturmadı. Her ölüm yıldönümünde devlet yanımızda oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, annemi arayarak, "Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.
Annem bu yıl "Kaç sene oldu be oğlum" diyebildi sadece. Annemin yüreğini acılar delip geçmiş. Bu büyük acıların ardından. Acımız ne yıllarla, ne günlerle ölçülüyor. Dinmeyen, bitmeyen bir acı bizimkisi. Tek tesellimiz bu 28 yılda Neşe öğretmenin hiç unutulmaması.