Son dakika! Başkan Erdoğan’dan G-20’de önemli açıklamalar

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G20 liderleriyle de paylaştık. Yerli aşımızı vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

"ÜLKE OLARAK BU KONUDA İYİ SEVİYEDE BULUNUYORUZ"

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık. Ülke olarak bu konuda iyi seviyede bulunuyoruz. Yeşil Kalkınma devrimi ile inşallah bu alanda öncü bir rol izleyeceğiz. Eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya desteklerimizi sunacağız. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit konumda bulunmadığına dikkat çektik.

"SALGININ KÜRESEL ÖLÇEKTE GIDA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Gıda güvenliğini ön plana çıkardık. Salgının küresel ölçekte gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 10'dan fazlası 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. İçinde bulunduğumuz çağda hiç kimsenin bana ne başkasından deme şansı yoktur.

"ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ ÖNERMİŞTİK"

Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. G-20 bünyesinde çalışma grubu oluşturulması gerektiğini önermiştik. Bu grubun başkanlığına talibiz.

Soru cevap bölümü...

(Biden ile görüşme) Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik. Ve bu konuda dayanışmamıza zarar verdiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusu da gündeme geldi. Son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek.

Bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek. Bunun yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak zaman içinde göreceğiz. Bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Afganistan'daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak.

"F-16'LAR KONUSUNDAN BİDEN'IN OLUMLU YAKLAŞIMINI GÖRDÜM"

Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı görüşme yaptık. Bu görüşmede F-35'ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz vardı. Bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız. Bunun üzerinde durduk. Burada F-16'lar gündeme geldi. F-16'lar konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.

"OLUMLU HAVA ESERSE BURADA BİR PLATFORM OLUŞTURULABİLİR"

(Güney Kafkasya konusuyla ilgili) Bu bölgede biz 6'lı bir yapılanmanın isabetli olacağı konusunu devamlı işliyoruz. Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan. 6'lı olarak böyle bir adımı atalım ve bu bölgeye barışı getirelim dedik. Bu konuda İlham Aliyev zaten Ermenistan ile görüşmeyi yapıp barış teklifini yaptı. Gürcistan'ın olumsuz yaklaşımı var. Burada hepsinde olumlu hava eserse burada bir platform oluşturulabilir. Oluşursa burası seri bir şekilde barış havasına dönüşür. Biz de Türkiye olarak Ermenistan ile ilişkileri de açık ortaya koyarız.

Bundan sonraki süreçte başta savunma sanayii olmak üzere İtalya Fransa Türkiye üçlüsü olmak üzere olumlu adımlar atacağız. Aramızdaki ticaret hacmini 30 milyar dolar gibi bir rakama ulaştırmayı hedefliyoruz.