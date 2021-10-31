Son dakika! Başkan Erdoğan'dan G-20'de önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. G-20 Liderler Zirvesi sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Biden ile görüşmesine değinen Başkan Erdoğan, "Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik." dedi. Erdoğan yaptıkları görüşmede F-16'larla ilgili de konuştuklarını bildirdi ve "F-16'lar konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." ifadelerini kullandı.