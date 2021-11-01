Ekrem İmamoğlu'na şirin görünmek için daha önce de Bursa Büyükşehir'in temizlediği deniz salyası için İstanbul Büyükşehir'e teşekkür eden Hayri Türkyılmaz'ın İstanbul sevdasına Mudanyalılar bir türlü anlam veremiyor. Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alınan ve Mudanya'daki Güzelyalı Yat Limanı'nda gemi otel ve restoran olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, Büyükşehir yasasının ardından Güzelyalı Belediyesi'nin kapatılmasıyla Mudanya Belediyesine geçmişti.