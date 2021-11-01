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Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:16

Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor”

İHA
Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli piyade tüfeklerinin Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak Kale Kalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilen 5.56 mm Piyade Tüfeklerimizden JGK ve KKK'ya teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor”
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