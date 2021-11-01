Son dakika haberi: MSB’den F-35 açıklaması! İkinci görüşme ABD’de yapılacak

FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan şiddet ve tempoda devam ettiğini vurgulayan Kara, "Bu kapsamda, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası hareketliliğe karşı mevcut durumun gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını söyleyen Kara, "İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 83 bin 867 şahıs engellenmiş, 1756 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 38'i teröristtir. 22 bin 406 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." bilgisini paylaştı.

Binbaşı Pınar Kara, bu dönemde yapılan operasyonlarda, 18 bin 997 paket sigara, 185 kilogram uyuşturucu, 56 muhtelif silah ve 121 cep telefonu ele geçirildiğini kaydetti.

"EKİMDE SURİYE HAREKAT BÖLGELERİNDE 169 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumlarının engellendiğini ve engellenmesine devam edildiğini belirten Kara, böylece bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlandığını vurguladı.