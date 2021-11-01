Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’Avrupa’ itirafı: ’Bize çatışmayı kesmeyin’ dediler

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DETSEK VERMEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu ifadeleri kullandı:

"Buna şaşırmıyorum. Avrupa'nın ve Batı'nın 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'yi terörle yıkmak, aynı Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Müslüman kanı dökmek için böl ve yönet politikasının tezahürüdür. Bu tamamen uluslararası hukuka ve BM kararına aykırıdır. Fransa'dan bunu görmek son derece yanlıştır. Fransa burada suçüstü yakalanmıştır.

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Terör örgütlerine medya dahil, siyasi, ekonomik, diplomatik ve silah desteği vermek uluslararası hukuka ve BM Sözleşmeleri'ne aykırıdır. Ama ABD açık açık yardım ediyor. 40 bin TIR silah verdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık silah yardımı yapıyorlar. Ondan sonra da bir general çıkıp, 'Biz bunu PKK'ya değil SDG'ye verdik. DEAŞ'la savaşıyorlar' diyor. Böyle bir saçmalık yok. Bir asker olarak PKK terör örgütüdür ve Türk milleti bunu benimsemiştir.