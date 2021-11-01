Video Haber PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video

01.11.2021 | 23:49

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Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinin kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini itiraf etti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan HDP'li eski vekil Osman Baydemir de skandal bir açıklamada bulunarak, Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçladı. Peki ne yapılmak isteniyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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