CHP ve İYİ Parti'nin yedek ortağı olarak adlandırılan HDP'nin Millet İttifakı içerisindeki konumu hala belirlenememişken HDP tarafından "Bize mecbursunuz" mesajları da gelmeye devam ediyor. Tam da bu aşamada CHP ve İYİ Parti'den bir kamuoyu araştırması ve analizi yaptırıldı. Elde ettikleri son dakika verilerine göre İyi Parti ve CHP'nin oylarının cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten CHP'li Aytuğ Atıcı ise inkar ettikleri HDP ittifakının seçimi kazanmak istiyorlarsa kendileri için bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Atıcı çözümün HDP'ye uygun bir aday sunmak şeklinde olabileceğini önerdi.