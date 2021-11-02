TALİMAT KADİROV'UN KUZENİ VE DUKUZOV'DAN: Elde edilen tespitlere göre 6 kişilik casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev (33) suikast talimatını iki kişiden aldı. Bunlardan ilki Interpol tarafından aranan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni ve Duma Meclisi'nde milletvekili Adam Delimkhanov'du. İkinci isim ise Delimkhanov'un suikastlarda taşeron olarak kullandığı ve 2004'ten bugüne, Avrupa'da muhalif Çeçen vatandaşlara yönelik 4 suikastın organizatörlüğünü yapan Kazbek Dukuzov'du.