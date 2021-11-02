Salgında umut verici gelişme! Yayılma hızı yavaşlamaya başladı

Salgın ile mücadelede aşı etkisi rakamlara da yansımaya başladı. İkinci doz ve hatırlatma aşılarının devreye girmesi sonucu test pozitiflik oranları ve en önemlisi de salgının yayılma hızında sevindirici bir düşüş yaşandı.
HIZ YAVAŞLADI, VAKA ORANI DA GERİLEDİ
20 Ağustos'tan bu yana en düşük üreme hızı (Rt=0,92) görüldü. Günlük pozitif test rakamı (yapılan toplan testin içinde pozitiflik çıkma oranı) yüzde 6,7'ye geriledi. Son 10 gün içinde günlük iyileşen sayısı günlük pozitif sayısını geçtiği için aktif vaka sayıları da 500 bine doğru geriledi.
İNGİLTERE VE RUSYA ÖRNEĞİ
Rakamların daha da gerilemesi, ölümlerin azalması, kışın daha rahat geçmesi için aşılamaların artması gerekiyor. Özellikle de hatırlatma dozlarının biran önce yaptırılması zorunluluğu bulunuyor. Çünkü İngiltere'de günlük vaka sayıları Türkiye'den yüzde 60 daha yüksek olmasına karşın ölümler yüzde 80 daha düşük. Rusya'da ise günlük vaka sayıları Türkiye'den düşük olmasına karşın ölümler 3 kat daha fazla.
AŞILAMA VE ÜÇÜNCÜ DOZLAR
Önümüzdeki günlerde daha çok 65 yaş üstünde olduğu için Sinovac aşılarının üçüncü dozlarının tamamlanması, mRNA aşılarının hatırlatma dozları ve ABD'de izin çıkın 5 yaş üstü çocuklar için de aşılamanın başlaması konuları ön plana çıkacak. Rahat bir kış için aşılama oranlarını artmasına dönük yeni önlemler üzerinde durulacak.
10-14 YAŞ GRUBU
Delta varyantının çocuklara da rahatça bulaşma özelliği, okulların tekrar eğitime açılması ve gençler arasında aşı tercihinin düşük olması vakalara da yansıyamaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı günlük vakaların yaklaşık yarısının 30 yaş altı olduğunu duyurmuştu.20 yaş altı grupta ise en fazla vaka görülen kesim 10-14 yaş arası.