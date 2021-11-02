Salgında umut verici gelişme! Yayılma hızı yavaşlamaya başladı



İNGİLTERE VE RUSYA ÖRNEĞİ

Rakamların daha da gerilemesi, ölümlerin azalması, kışın daha rahat geçmesi için aşılamaların artması gerekiyor. Özellikle de hatırlatma dozlarının biran önce yaptırılması zorunluluğu bulunuyor. Çünkü İngiltere'de günlük vaka sayıları Türkiye'den yüzde 60 daha yüksek olmasına karşın ölümler yüzde 80 daha düşük. Rusya'da ise günlük vaka sayıları Türkiye'den düşük olmasına karşın ölümler 3 kat daha fazla.