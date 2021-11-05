İYİ Parti’den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Türkkan, Bingöllü vatandaşın kulağına eğilip hakaret etti. Vatandaş "Türkkan bana bacını.....diyerek küfür etti" dedi.

İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını vatandaşa küfür

GÜVENLİK GÜÇLERİ UZAKLAŞTIRDI

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

TÜRKKAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi. İşte o tepkilerden bazıları:

"BU SİZDEN ALDIĞI CESARET SAYESİNDE"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN: BU REZİLLİK ASLA UNUTULMAYACAK

"İyi Parti vekili Lütfü Türkkan, "Şehit ailesiyim. Meral Akşener HDP'yi savunuyor, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde." diyen vatandaşa iğrenç küfürler etti. Görüntüyü paylaşmıyorum. Bu rezillik asla unutulmayacak! Yazıklar olsun size!"

Alpay Özalan konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda ise, "İktidar olursak bizi rahatça eleştireceksiniz." diyen muhalefetin milletvekili Lütfü Türkkan, "Şehit yakınıyım." diyerek eleştiride bulunan vatandaşa rezil küfürler ediyor. Muhalefetken bile yapmadığınız rezillik kalmadı. Elinize güç geçse sizden olmayana nefes aldırmazsınız." ifadelerine yer verdi.

BÜLENT TURAN: KEŞKE ÖZÜR DİLEYEBİLSEYDİNİZ

"Bu kadar kelime israfı yapacağınıza, keşke özür dileyebilseydiniz sn bşk. Milletvekilisiniz. Farklı partilerde olsak da Gazi Meclis'te sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız!!!"