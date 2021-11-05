İYİ Parti’den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
GERGİNLİK YAŞANDI
Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini kaydetti. Bu sırada Bingöl'de gerginlik yaşandı.
Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Türkkan, Bingöllü vatandaşın kulağına eğilip hakaret etti. Vatandaş "Türkkan bana bacını.....diyerek küfür etti" dedi.
İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını vatandaşa küfür
GÜVENLİK GÜÇLERİ UZAKLAŞTIRDI
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
TÜRKKAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi. İşte o tepkilerden bazıları:
"BU SİZDEN ALDIĞI CESARET SAYESİNDE"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.
ALPAY ÖZALAN: BU REZİLLİK ASLA UNUTULMAYACAK
"İyi Parti vekili Lütfü Türkkan, "Şehit ailesiyim. Meral Akşener HDP'yi savunuyor, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde." diyen vatandaşa iğrenç küfürler etti. Görüntüyü paylaşmıyorum. Bu rezillik asla unutulmayacak! Yazıklar olsun size!"
Alpay Özalan konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda ise, "İktidar olursak bizi rahatça eleştireceksiniz." diyen muhalefetin milletvekili Lütfü Türkkan, "Şehit yakınıyım." diyerek eleştiride bulunan vatandaşa rezil küfürler ediyor. Muhalefetken bile yapmadığınız rezillik kalmadı. Elinize güç geçse sizden olmayana nefes aldırmazsınız." ifadelerine yer verdi.
BÜLENT TURAN: KEŞKE ÖZÜR DİLEYEBİLSEYDİNİZ
"Bu kadar kelime israfı yapacağınıza, keşke özür dileyebilseydiniz sn bşk. Milletvekilisiniz. Farklı partilerde olsak da Gazi Meclis'te sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız!!!"